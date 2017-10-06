Школьников региона учили безопасности педагоги и «родительский патруль»
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете образования и науки, мероприятие было призвано привлечь внимание общественности к проблеме детской безопасности на дорогах.
В школах прошли тематические занятия, беседы и соревнования. Вместе с детьми ведущие разработали безопасные маршруты движения «Дом-школа-дом», а также вручили ученикам памятки «Дисциплинированный пешеход», «Как вести себя на дороге», «Мы – велосипедисты». Взрослым напомнили о необходимости применения светоотражающих элементов в детской одежде.
Активными участниками профилактических мероприятий стали родительские комитеты и инициативные группы граждан «Родительский патруль». Занятия проводили молодежные, студенческие и волонтерские организации.
Особенно полюбились школьникам ежедневные «Минутки безопасности» — легкие и запоминающиеся уроки о соблюдении правил дорожного движения.
В Волгоградской области ежегодно проводится более 2,5 тысячи педагогических советов, общешкольных и классных родительских собраний по профилактике детского дорожного травматизма. Кроме того, в регионе действуют 658 отрядов юных инспекторов движения, которые объединяют свыше 45 тысяч детей в возрасте 10-15 лет.
Запомнить правила дорожного движения помогают сотрудники ГИБДД.
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