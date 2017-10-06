С середины октября в России изменится порядок выдачи водительских прав

С 14 октября вступит в силу приказ МВД России, согласно которому изменится регламент проведения экзаменов по вождению и выдаче водительских удостоверений, а также регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

В частности, установлены дополнительные требования к местам приема и ожидания заявителей. Они должны соответствовать комфортным условиям для инвалидов и оптимальным условиям работы должностных лиц. Людям, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, в помещении, где предоставляется государственная услуга, будет оказана необходимая помощь, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Вопрос уплаты государственной пошлины за проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверения приведен в соответствии с Налоговым кодексом – государственную пошлину необходимо оплачивать до подачи заявления.

Приказом внесены изменения в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами

С учетом опыта проведения практических экзаменов изменен ряд испытательных упражнений и условий их выполнения. Например, упражнение «скоростное маневрирование» для мотоциклов стало обязательным, в связи с чем к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке (первый вариант в связи с большим участком, необходимым для его выполнения, длиной 80 метров помещается не на всех площадках).

Решен вопрос о проведении экзамена на площадке в зимних условиях – при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами. Но экзамен можно будет проводить лишь после обработке поверхности площадки противогололедными средствами.

Определен порядок взаимодействия должностных лиц подразделений Госавтоинспекции и сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) при обращении гражданина для замены водительских прав или выдачи международного водительского удостоверения. Максимальный срок предоставления государственной услуги составит не более 15 рабочих дней.