С середины октября в России изменится порядок выдачи водительских прав
В частности, установлены дополнительные требования к местам приема и ожидания заявителей. Они должны соответствовать комфортным условиям для инвалидов и оптимальным условиям работы должностных лиц. Людям, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, в помещении, где предоставляется государственная услуга, будет оказана необходимая помощь, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Вопрос уплаты государственной пошлины за проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверения приведен в соответствии с Налоговым кодексом – государственную пошлину необходимо оплачивать до подачи заявления.
Приказом внесены изменения в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами
С учетом опыта проведения практических экзаменов изменен ряд испытательных упражнений и условий их выполнения. Например, упражнение «скоростное маневрирование» для мотоциклов стало обязательным, в связи с чем к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке (первый вариант в связи с большим участком, необходимым для его выполнения, длиной 80 метров помещается не на всех площадках).
Решен вопрос о проведении экзамена на площадке в зимних условиях – при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами. Но экзамен можно будет проводить лишь после обработке поверхности площадки противогололедными средствами.
Определен порядок взаимодействия должностных лиц подразделений Госавтоинспекции и сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) при обращении гражданина для замены водительских прав или выдачи международного водительского удостоверения. Максимальный срок предоставления государственной услуги составит не более 15 рабочих дней.
В административном регламенте по предоставлению госуслуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним уточнен вопрос выдачи дубликата паспорта транспортных средств. При утрате, хищении, окончании срока регистрации транспортного средства и ряда других оснований дубликат будет выдаваться только при наличии соответствующего заявления самого владельца транспортного средства.
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