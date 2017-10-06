Прокуратура через суд заставила волгоградца оформить долю в квартире на детей

Советский районный суд удовлетворил иск местной прокуратуры в отношении 38-летнего волгоградца. Мужчину, ранее получившего родительский капитал, обязали переписать часть приобретённой квартиры на двух несовершеннолетних детей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, после рождения в его семье второго ребёнка житель Советского района Волгограда получил сертификат на семейный капитал. Документ давал ему право потратить выделенные средства на покупку нового жилья. Так мужчина и поступил – он добавил к собственным сбережениям 380 тысяч рублей соцподдержки и приобрёл квартиру в ипотеку.

При покупке недвижимости волгоградец письменно пообещал оформить жильё в долевую собственность, указав в качестве владельцев в том числе и двух своих маленьких детей. То ли мужчина забыл о принятом обязательстве, то ли решил его не исполнять, но о жилищных правах своих отпрысков он так и не позаботился.