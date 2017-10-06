Прокуратура через суд заставила волгоградца оформить долю в квартире на детей
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, после рождения в его семье второго ребёнка житель Советского района Волгограда получил сертификат на семейный капитал. Документ давал ему право потратить выделенные средства на покупку нового жилья. Так мужчина и поступил – он добавил к собственным сбережениям 380 тысяч рублей соцподдержки и приобрёл квартиру в ипотеку.
При покупке недвижимости волгоградец письменно пообещал оформить жильё в долевую собственность, указав в качестве владельцев в том числе и двух своих маленьких детей. То ли мужчина забыл о принятом обязательстве, то ли решил его не исполнять, но о жилищных правах своих отпрысков он так и не позаботился.
Нарушение раскрылось в результате прокурорской проверки. Представители правоохранительного ведомства направили иск в суд и добились его удовлетворения. Теперь отцу двоих детей придётся переоформить на них часть квартиры – прокуратура намерена проконтролировать этот процесс.
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