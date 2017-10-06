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Подсветку Астраханского моста волгоградцы кинулись снимать с высоты
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Подсветку Астраханского моста волгоградцы кинулись снимать с высоты

Сегодня, 11:56ОбществоМарина СабадашФото: скриншот видео https://vk.com/volgogradsverhu?z=video5452607_456239275%2Fa95144423e1d9b0715%2Fpl_wall_-90221707
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