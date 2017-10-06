Подсветку Астраханского моста волгоградцы кинулись снимать с высоты

Со вчерашнего вечера мост через Царицу получил постоянную подсветку. Его разукрасили всеми цветами радуги множество светодиодных светильников.

Событие не прошло незамеченным — мост засиял огнями на глазах у сотен волгоградцев, пришедших на грандиозное открытие в пойме интерактивного музея «Россия-Моя история».

С этого момента началась настоящая фотоохота за новой изюминкой города. В ход шли как простые камеры телефонов, так и профессиональная фото- и видеоаппаратура. Интересно, что при этом никто не решился сделать селфи.

- Такую красоту надо снимать без вспышки, а-то вся магия цветов пропадет с дополнительным светом. Но в темноте человека, его лица видно не будет. Вообще,хочу сказать, что этот арт-объект красив сам по себе на карточке. Зачем портить его людьми, - смеется волгоградец Николай Зайцев, увлекающийся фотосъемкой.

Хороший ракурс горожане искали с высоты. В соцсетях уже появилось множество фотографий, снятых с балконов многоэтажек напротив. Плюс над мостом кружило несколько дронов, которые разглядели Астраханский мост со всех ракурсов.

Сама работа по созданию художественной подсветки велась несколько месяцев. Ее неоднократно тестировали, включая вечерами на несколько часов.