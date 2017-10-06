Подсветку Астраханского моста волгоградцы кинулись снимать с высоты
Событие не прошло незамеченным — мост засиял огнями на глазах у сотен волгоградцев, пришедших на грандиозное открытие в пойме интерактивного музея «Россия-Моя история».
С этого момента началась настоящая фотоохота за новой изюминкой города. В ход шли как простые камеры телефонов, так и профессиональная фото- и видеоаппаратура. Интересно, что при этом никто не решился сделать селфи.
- Такую красоту надо снимать без вспышки, а-то вся магия цветов пропадет с дополнительным светом. Но в темноте человека, его лица видно не будет. Вообще,хочу сказать, что этот арт-объект красив сам по себе на карточке. Зачем портить его людьми, - смеется волгоградец Николай Зайцев, увлекающийся фотосъемкой.
Хороший ракурс горожане искали с высоты. В соцсетях уже появилось множество фотографий, снятых с балконов многоэтажек напротив. Плюс над мостом кружило несколько дронов, которые разглядели Астраханский мост со всех ракурсов.
Сама работа по созданию художественной подсветки велась несколько месяцев. Ее неоднократно тестировали, включая вечерами на несколько часов.
В общей сложности на конструкции было смонтировано более 150 специальных кронштейнов, проложено свыше 800 метров монтажного профиля и 12 километров кабельных линий, установлено около 200 светодиодных светильников. Вслед за Астраханским мостом заиграет огнями мост через Волгу. Ранее, говоря о сроках, губернатор Андрей Бочаров обозначил дату — не позже декабря.
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