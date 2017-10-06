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Двести мотострелков-разведчиков совершили марш-бросок на полигон Прудбой
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Двести мотострелков-разведчиков совершили марш-бросок на полигон Прудбой

Сегодня, 11:45ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/  structure.mil.ru
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