Двести мотострелков-разведчиков совершили марш-бросок на полигон Прудбой
Сегодня, 11:45ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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Разведывательный батальон волгоградского мотострелкового соединения совершил марш-бросок протяженностью свыше 15 километров по пересеченной местности на полигон Прудбой.
В течение трех дней разведчики проведут стрельбы, в том числе из боевых машин пехоты БМП-3, в рамках подготовки к контрольной проверке за 2017 год, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
В это же время механики-водители сдадут нормативы по вождению боевых машин в сложных условиях местности в ночное время.
Все занятия по тактической, специальной, инженерной и физической подготовке будут проводиться в условиях, максимально приближенных к боевым, с использованием средств имитации и дымов.
К занятиям привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.
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