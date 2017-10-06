Двести мотострелков-разведчиков совершили марш-бросок на полигон Прудбой

Разведывательный батальон волгоградского мотострелкового соединения совершил марш-бросок протяженностью свыше 15 километров по пересеченной местности на полигон Прудбой.

В течение трех дней разведчики проведут стрельбы, в том числе из боевых машин пехоты БМП-3, в рамках подготовки к контрольной проверке за 2017 год, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В это же время механики-водители сдадут нормативы по вождению боевых машин в сложных условиях местности в ночное время.

Все занятия по тактической, специальной, инженерной и физической подготовке будут проводиться в условиях, максимально приближенных к боевым, с использованием средств имитации и дымов.