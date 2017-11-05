Волгоградцы проигнорировали «Ночь искусств»

Прошедшая накануне «Ночь искусств» не привлекла особого внимания волгоградцев. В главные городские музеи, – панораму «Сталинградская битва», «Память», музей изобразительных искусств имени Машкова и так далее, – поздним вечером пришло намного меньше посетителей, чем рассчитывали организаторы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», столь странная ситуация породила бурные дискуссии среди горожан в соцсетях. Инициатором спора стал один из пользователей Facebook, написавший в открытой группе «Волгоград», что возможной причиной отсутствия интереса к «Ночи искусств» стало открытие интерактивного музея «Россия – моя история». По мнению горожанина, вчерашняя праздничная программа, проходившая на площадке «исторического парка», привлекла потенциальных посетителей других музеев.

«Очень мало волгоградцев, к большому сожалению, в «Ночь искусств» посетили музеи, входящие в музей-заповедник «Сталинградская битва». Музей-панорама «Сталинградская битва», музей «Память» и мемориально-исторический музей по сравнению с прошлогодним аналогичным мероприятием не страдали от наплыва посетителей. Виной тому – открытый этой осенью мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». Мне жаль волгоградцев, которые сделали выбор в пользу пропагандистского парка, который к реальной истории никакого отношения не имеет», – написал пользователь Алексей Федин (здесь и далее орфография и пунктуация изменены, – прим. ред.).

Этот пост спровоцировал оживлённое обсуждение. Одни участники дискуссии поддержали его автора, тогда как другие сочли, что в этом году «Ночь искусств» оказалась немноголюдной совсем по иным причинам.

«В нашем городе, где общественный транспорт до восьми вечера ходит, много по ночам в музеи не походишь», – считает один из участников дискуссии. «Очень мало посетителей было во всех музеях (в частности – ИЗО). И само собой, что причиной не может быть один из музеев. Причина в самих волгоградцах. А вот мои друзья из Астраханской государственной картинной галереи говорят о рекордном наплыве посетителей, состоявшемся вчера. И здесь надо сказать о разнице в качестве работы музеев ИЗО – астраханского и нашего. В разных залах АГКГ звучало несколько концертов, костюмированные постановки, мастер-классы и так далее», – отметил другой пользователь Facebook.