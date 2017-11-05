Волгоградские полицейские усилили меры безопасности из-за «Артподготовки»

В центре Волгограда усилены меры безопасности. Количество полицейских на улицах города заметно выше, чем в любой обычный выходной день.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на очевидцев, практически по всему областному центру дежурят наряды полиции, военные патрули, увеличилось также число сотрудников ГИБДД на дорогах. По официальной версии, меры безопасности в Волгограде усилены в связи с мероприятиями ко Дню народного единства – хотя некоторые горожане утверждают, что вчера, когда отмечался этот праздник, сотрудников правоохранительных органов на улицах было меньше.

Некоторые волгоградцы уже успели связать возросшее число нарядов полиции на городских улицах с деятельностью запрещённого движения «Артподготовка»: его лидер Вячеслав Мальцев, в настоящее время находящийся за пределами России, неоднократно заявлял, что 5 ноября 2017 года в стране «начнётся революция». Строго говоря, «Артподготовка» не является единой организованной политической силой – это скорее неформальная группа единомышленников Мальцева, подписанных на его одноимённый видеоблог.

Сами члены объединения утверждали, что 5 ноября выйдут на площади по всей России и будут стоять там, пока не дождутся реакции властей на свои требования. Никаких крупных революционных выступлений ни в Волгограде, ни в других областных центрах так и не произошло, однако по подозрению в подготовке массовых беспорядков в разных городах страны были задержаны около трёхсот последователей Мальцева.