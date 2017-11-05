Волгоградские полицейские усилили меры безопасности из-за «Артподготовки»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на очевидцев, практически по всему областному центру дежурят наряды полиции, военные патрули, увеличилось также число сотрудников ГИБДД на дорогах. По официальной версии, меры безопасности в Волгограде усилены в связи с мероприятиями ко Дню народного единства – хотя некоторые горожане утверждают, что вчера, когда отмечался этот праздник, сотрудников правоохранительных органов на улицах было меньше.
Некоторые волгоградцы уже успели связать возросшее число нарядов полиции на городских улицах с деятельностью запрещённого движения «Артподготовка»: его лидер Вячеслав Мальцев, в настоящее время находящийся за пределами России, неоднократно заявлял, что 5 ноября 2017 года в стране «начнётся революция». Строго говоря, «Артподготовка» не является единой организованной политической силой – это скорее неформальная группа единомышленников Мальцева, подписанных на его одноимённый видеоблог.
Сами члены объединения утверждали, что 5 ноября выйдут на площади по всей России и будут стоять там, пока не дождутся реакции властей на свои требования. Никаких крупных революционных выступлений ни в Волгограде, ни в других областных центрах так и не произошло, однако по подозрению в подготовке массовых беспорядков в разных городах страны были задержаны около трёхсот последователей Мальцева.
Напомним, 1 ноября в Волгограде задержали одного из главных местных сторонников «Артподготовки» Сергея Никитенко. Он подозревается в сбыте наркотиков в особо крупном размере.
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