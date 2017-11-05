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Волгоградские полицейские усилили меры безопасности из-за «Артподготовки»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские полицейские усилили меры безопасности из-за «Артподготовки»

Сегодня, 17:13ОбществоНикита ДробныФото: postupi.online
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