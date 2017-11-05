В Волгограде со дна Волги поднимают бронекатер БК-31

В акватории Волги напротив самого центра города Волгограда начинается процедура подъёма бронекатера БК-31. Этот катер затонул в ходе боев за Сталинград 9 октября 1942 года.

Летом 2016 года бронекатер обнаружили пловцы-любители. Сейчас катер лежит на дне Волги в протоке Куропатка, но есть данные, что возможно он затонул на несколько десятков метров выше по течению реки. А сюда его снесло течением за 75 лет.

Процедура подъема бронекатера достаточно сложная. Его собственный вес – около 30 тонн. Сколько весит песок, который за столько лет намыло во все отсеки бронекатера – сказать трудно.

В настоящее время водолазы заводят стропы под корпус бронекатера. До этого на протяжении двух недель проводили размывание грунта под катером. Водолазы раскапывали грунт по бокам и в буквальном смысле «пылесосили» специальными насосами. Сейчас катер располагается на песчаном возвышении как на постаменте.

По корпус катера уже удалось завести два «полотенца», сейчас заводят третье. К месту событий подогнали специальный плавучий кран по подъему судов. Все работы по подъёму катера производят специалисты компании «Монолитстройхолдинг». По свидетельству водолазов, последние дни работающих на бронекатере, здесь явно сохранились следы пожара, в районе кормы явно различается большая пробоина.