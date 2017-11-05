«Утро туманное» ждет волгоградцев в начале следующей недели
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, с 6 по 8 ноября наш регион по прежнему будет находиться во власти теплого атмосферного фронта. И если по ночам в некоторых северных районах области и могут наблюдаться заморозки, то днем температура будет подниматься выше +10ºС, что для ноября является достаточно высоким показателем.
В понедельник, 6 ноября, в Волгоградской области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6ºС, местами до -3ºС, днем +7...+12ºС.
7 ноября в регионе будет без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5ºС, местами до -3ºС, днем +6...+11ºС.
В среду, 8 ноября, по области ночью и утром в отдельных районах туман, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6ºС, местами до -3ºС, днем тепло - +6...+11ºС.
В Волгограде в понедельник 6 ноября ночью и утром туман, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +2...+4ºС, днем +8...+10ºС. Такая же погода ожидается и во вторник. А на следующий день, 8 ноября, в Волгограде будет еще теплее - ночью +3...+5ºС, днем +8...+10ºС.
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