«Утро туманное» ждет волгоградцев в начале следующей недели

В ближайшие дни в регионе сохранится теплая погода с небольшими осадками, туманами и переменной облачностью.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, с 6 по 8 ноября наш регион по прежнему будет находиться во власти теплого атмосферного фронта. И если по ночам в некоторых северных районах области и могут наблюдаться заморозки, то днем температура будет подниматься выше +10ºС, что для ноября является достаточно высоким показателем.

В понедельник, 6 ноября, в Волгоградской области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6ºС, местами до -3ºС, днем +7...+12ºС.

7 ноября в регионе будет без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5ºС, местами до -3ºС, днем +6...+11ºС.

В среду, 8 ноября, по области ночью и утром в отдельных районах туман, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6ºС, местами до -3ºС, днем тепло - +6...+11ºС.