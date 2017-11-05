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У волгоградских шахматистов в разгаре турнир года
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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У волгоградских шахматистов в разгаре турнир года

Сегодня, 15:30ОбществоФото: https://vk.com/etudotradnoe
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