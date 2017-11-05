У волгоградских шахматистов в разгаре турнир года
Средний возраст участников 6-8 лет. И эти состязания – большой прыжок в спортивной карьере. Первые 10 счастливчиков в итоговой турнирной таблице попадут в группу Профи-8, которая начнет планомерную подготовку на Первенство России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет, - сообщается в официальной группе «Этюда».
Такой же путь уже прошли чемпионка Волгограда-2016 Ульяна Кулыгина, неоднократных призеры городских и региональных состязаний Илья Абубекеров и Аделаида Гафарова. Сегодня они успешно защищают честь нашей команды на межрегиональных и всероссийских конкурсах.
Что касается сегодняшних героев шахматной битвы, то за столы игроки сели почти два часа назад. В турнире предусмотрено 7 туров по швейцарской системе с контролем времени - 50 минут на партию, плюс участники получают бонусные 10 секунд за каждый сделанный ход. Призовой фонд соревнований составляет 5000 рублей. Кроме того, организаторы предусмотрели для малышей полезные шахматные подарки.
После первого большого раунда у участников будет время передохнуть и потренироваться – второй игровой день назначен на 12 ноября.
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