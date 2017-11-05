У волгоградских шахматистов в разгаре турнир года

Сегодня у юных волгоградских шахматистов первый соревновательный день. 22 воспитанника школы «Этюд» борются за выход на Первенство России, которое пройдет в Костроме.

Средний возраст участников 6-8 лет. И эти состязания – большой прыжок в спортивной карьере. Первые 10 счастливчиков в итоговой турнирной таблице попадут в группу Профи-8, которая начнет планомерную подготовку на Первенство России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет, - сообщается в официальной группе «Этюда».

Такой же путь уже прошли чемпионка Волгограда-2016 Ульяна Кулыгина, неоднократных призеры городских и региональных состязаний Илья Абубекеров и Аделаида Гафарова. Сегодня они успешно защищают честь нашей команды на межрегиональных и всероссийских конкурсах.

Что касается сегодняшних героев шахматной битвы, то за столы игроки сели почти два часа назад. В турнире предусмотрено 7 туров по швейцарской системе с контролем времени - 50 минут на партию, плюс участники получают бонусные 10 секунд за каждый сделанный ход. Призовой фонд соревнований составляет 5000 рублей. Кроме того, организаторы предусмотрели для малышей полезные шахматные подарки.