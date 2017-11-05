Осеннюю хандру развеет бесплатный концерт памяти Лидии Руслановой
На мероприятие вход свободный и его сможет посетить каждый, кто любит русскую народную песню. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской консерватории, в концерте принимают участие народный хор кафедры дирижирования Волгоградской консерватории, народный самодеятельный хор ветеранов труда «Русская песня», фольклорный ансамбль «Берегиня», образцовый детский фольклорный ансамбль «Матрешки», лауреаты Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Также на концерте выступит солистка ансамбля «Казачья воля» Раиса Щербакова, являющаяся на сегодняшний день одной из лучших исполнительницей песен Лидии Руслановой.
Лидия Андреевна Русланова (1900-1973) - советская певица, заслуженная артистка РСФСР, одна из самых популярных исполнительниц русской народной песни в СССР. Ее манера исполнения некоторых песен (самая известная - «Валенки») до сих пор является эталонным.
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