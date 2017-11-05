Осеннюю хандру развеет бесплатный концерт памяти Лидии Руслановой

6 ноября в 14:30 в Большом зале Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова состоится концерт народной музыки «Выйду ль я на реченьку...» памяти великой певицы Лидии Руслановой.

На мероприятие вход свободный и его сможет посетить каждый, кто любит русскую народную песню. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской консерватории, в концерте принимают участие народный хор кафедры дирижирования Волгоградской консерватории, народный самодеятельный хор ветеранов труда «Русская песня», фольклорный ансамбль «Берегиня», образцовый детский фольклорный ансамбль «Матрешки», лауреаты Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Также на концерте выступит солистка ансамбля «Казачья воля» Раиса Щербакова, являющаяся на сегодняшний день одной из лучших исполнительницей песен Лидии Руслановой.