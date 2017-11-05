К месту подъема бронекатера БК-31 прибыл губернатор Андрей Бочаров
Он был подбит в октябре 1942 немецкой артиллерией. И сначала сел на мель, а затем затонул.
За две недели подготовительных работ водолазы подняли с катера2 винтовки, пулемет, солдатскую каску, обгоревшие сапоги. По предварительной информации из военных архивов – на катере в момент его гибели находились 13 человек. В результате взрыва погиб капитан БК-31, 5 матросов были ранены, остальным удалось спастись.
В настоящее время водолазы завели под днище катера несколько тросов-«полотенец», и специальный плавучий подъемный кран медленно «оторвал» катера от песка. Это сделали специально, чтобы во время дальнейшего подъема не было так называемого вакуумного эффекта.
В настоящее время все готово к самой процедуре подъема катера на поверхность Волги. Сейчас к месту непосредственных работ приблизился теплоход «Ом». Как сообщает корреспондент информации корреспондента ИА «НовостиВолгограда.ру», на его борту находится губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он также намерен следить за процессом подъема бронекатера.
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