К месту подъема бронекатера БК-31 прибыл губернатор Андрей Бочаров

В акватории Волги в устье воложки Куропатка водолазы и специалисты компании «Монолитстройхолдинг» продолжают поднимать со дня реки бронекатер БК-31.

Он был подбит в октябре 1942 немецкой артиллерией. И сначала сел на мель, а затем затонул.

За две недели подготовительных работ водолазы подняли с катера2 винтовки, пулемет, солдатскую каску, обгоревшие сапоги. По предварительной информации из военных архивов – на катере в момент его гибели находились 13 человек. В результате взрыва погиб капитан БК-31, 5 матросов были ранены, остальным удалось спастись.

В настоящее время водолазы завели под днище катера несколько тросов-«полотенец», и специальный плавучий подъемный кран медленно «оторвал» катера от песка. Это сделали специально, чтобы во время дальнейшего подъема не было так называемого вакуумного эффекта.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru