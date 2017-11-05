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К месту подъема бронекатера БК-31 прибыл губернатор Андрей Бочаров
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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К месту подъема бронекатера БК-31 прибыл губернатор Андрей Бочаров

Сегодня, 14:19ОбществоВиталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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