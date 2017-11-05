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Итоги недели: арест убийцы, Ленин жив, День народного единства и эхо войны
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Итоги недели: арест убийцы, Ленин жив, День народного единства и эхо войны

Вчера, 23:03ОбществоСветлана АлекбароваФото: forexnastavnik.ru
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