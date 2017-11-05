Итоги недели: арест убийцы, Ленин жив, День народного единства и эхо войны

ИА «НовостиВолгограда.ру» подводит итоги прошедшей недели, напоминая о наиболее значимых и резонансных событиях в регионе, которые освещались на ленте нашего информагентства.

На прошедшей неделе получила логическое завершение громкая уголовная история, в течение нескольких недель державшая в напряжении волгоградцев. В понедельник Волжский горсуд арестовал Александра Масленникова, подозреваемого в убийстве двух молодых волжанок, - перед этим он был задержан правоохранителями в подмосковных Химках. В течение ближайших двух месяцев он проведет под стражей в ожидании суда.

Фото: novostivolgograda.ru

В ближайшее время Масленникову предъявят обвинение в двойном убийстве. Об этом в ходе совместного брифинга заявили главы региональных управлений СК и МВД Михаил Музраев и Александр Кравченко. 1 ноября они специально встретились с журналистами, чтобы сообщить некоторые подробности этого резонансного преступления. Например, что к нему оказалась причастна сестра Масленникова. Она активно помогала брату скрывать следы убийства двух девушек. А вот действия экстрасенсов и некоторых волонтеров правоохранителям только мешали, хотя родственники пропавших девушек до последнего надеялись на их помощь. Но увы... 4 ноября в Волжском убитых и расчлененных извергом Дарью Лабутину и Ольгу Шапошникву похоронили в закрытых гробах после прощания по христианскому обычаю.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

1 ноября состоялась еще одна знаковая пресс-конференция - с журналистами встретились новый директор областной филармонии Станислав Малых, главный режиссер Волгоградского симфонического оркестра Андрей Аниханов и вице-губернатор Владимир Попков. Они заверили представителей СМИ, что период скандалов и перестановок, сотрясавших крупнейшее учреждение культуры региона, завершен, а областная филармония вполне может стать новым брендом региона.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

А вот новые границы избирательных округов Волгограда, можно сказать, уже реальность. В минувший понедельник депутаты гордумы одобрили схему их нарезки - вместо прежних 24-х их теперь будет 18. Это связано с сокращением численности народных избранников - в следующем созыве, который горожане будут избирать в сентябре 2018 года, представительный орган Волгограда будет представлен 18 депутатами, избранным по одномандатным округам, и 18 – по единому избирательному округу по спискам политических партий.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

На этом же заседании депутаты одобрили предложение мэрии областного центра о передаче в концессию объектов наружного освещения. При этом часть народных избранников высказалась против, предрекая горожанам еще большее повышение коммунальных тарифов с появлением на рынке еще одного концессионера.

А коллеги городских депутатов - региональные законодатели - в четверг проголосовали за предложение инициативной группы по проведению референдума по вопросу переходу волгоградского региона из одного часового пояса в другой. Депутаты облдумы признали корректной с юридической точки зрения формулировку вопроса, предложенного для референдума: «Считаете ли вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального собрания РФ проекта федерального закона о внесении изменений в ст. 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью часовую зону?». Теперь для проведения народного голосования инициативной группе надо собрать около 38 тысяч голосов избирателей региона. И если это будет сделано, вполне может случиться и так, что референдум расколет общество - ведь сторонников и противников перехода в другой часовой пояс примерно поровну.

Фото: novosti-dny.com

Опасность общественного раскола несет и еще одна тема, прозвучавшая на прошедшей неделе - захоронение тела Ленина. Дискуссия, которая то затухает, то разгорается вот уже три десятилетия, вновь обострилась в преддверии 100-летия Октября с подачи Ксении Собчак, заявившей о своих президентских амбициях. По этому поводу высказались многие действующие политики. Но, по мнению политологов, сегодня тема захоронения тела вождя мирового пролетариата взрывоопасна и необходимо время, чтобы выработать консолидированную общественную позицию по этому вопросу.

Фото: forum.f1news.ru

На сплочение российского общества нацелен День народного единства, который наша страна отметила уже в 13-й раз. Правда, значение праздника 4 ноября пока еще многие жители России осознают смутно: проведенный опрос ВЦИОМ показал, что лишь 12% респондентов смогли вспомнить его название, а 30% сказали, что праздник связан с темой единства. Отсутствие общенациональной объединяющей идеи сказывается и на масштабе торжественных мероприятий в День России: больших массовых митингов, как поначалу после его учреждения, или демонстраций, как в советские времена, в Волгограде, к примеру, не наблюдалось.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Да, в музтеатре прошло награждение победителей и призеров регионального интерактивного патриотического проекта «#ЖивуЛюблюГоржусь». Он, хоть и стал самым масштабным неполитическим проектом «Единой России», но до общегражданского еще не дотягивает. Да, на площадке у нового интерактивного музея «Россия – моя история» был организован праздник, который посетила тысяча горожан. Много это или мало - судить волгоградцам.

Фото: Руслан Герасимов

И даже прошедшая 4 ноября «Ночь искусств» не привлекла особого внимания волгоградцев. Хотя посмотреть было на что. Например, на уникальную виоолончель, ставшую новым экспонатом музея-панорамы «Сталинградская битва». Инструмент XVIII века работы Маттиаса Клотца пережил Сталинградскую битву, много лет дарил жителям города радость музыки, а теперь в одном из самых известных военных музеев будет служить символом мира.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru