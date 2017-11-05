Газета «Metro» рассказала о революционном проекте музейщиков из Волжского

Фотопроектом «Революционный вектор» Музейно-выставочного комплекса Волжского заинтересовались московские СМИ.

О фотоработах, посвященных 100-летию Октябрьской революции, ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру» и другие волгоградские СМИ. Теперь о нем на первой полосе рассказало московское издание «Metro».

Фото: Музейно-выставочный комплекс г. Волжского

Этот фотопроект, по словам его автора – младшего научного сотрудника музея и по совместительству талантливого фотографа Александра Баранова – родился спонтанно. Надо было сделать афиши к лекциям на тему Октябрьской революции, которые проводили сотрудники музея Волжского. Но проект сразу, что называется, «зашел». Легко проходили фотосъемки, ими заинтересовались волгоградские журналисты, а потом на сайтах местных изданий его заметили и москвичи.

Александр Баранов, фотопортрет

- Когда ко мне обратился редактор московской газеты и предложил написать о нашем фотопроекте, мне было очень приятно, - рассказывает Александр Баранов. – Теперь тысячи москвичей узнают о Волжском и о том, какие интересные и творческие мероприятия здесь проводятся.

Фото: Музейно-выставочный комплекс г. Волжского

Музейный фотопроект, посвященный столетнему юбилею Октябрьской революции, завершен. В итоге отсняты 13 фотографий революционной тематики, закончился и цикл лекций, которые проводили сотрудники музея. Но остались в творческой копилке как сами работы, так и бесценный опыт, приобретенный в ходе реализации проекта. И мы уверены, что специалисты волжского музея еще не раз удивят и порадуют волжан и волгоградцев новыми креативными проектами.