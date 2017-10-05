Волгоградцы представили регион на международном форуме вожатых
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета молодёжной политики, помимо вожатых из 52 регионов России, на форум приехали представители Белоруссии, Болгарии, Никарагуа, Туркменистана и Турции. Целью мероприятия было создание единой системы подготовки вожатых и развитие системы воспитания детей в странах-участниках.
В течение трёх дней волгоградцы вместе с другими посетителями форума участвовали в работе круглых столов, мастер-классов и двух научных конференций. Они обсудили перспективы принятия закона о молодёжной политике, образовательные стандарты для подготовки вожатых и методы привлечения опытных профессионалов к работе в детских лагерях. В рамках форума также состоялось подведение итогов всероссийского интернет-конкурса «Первый вожатый».
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