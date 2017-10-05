Волгоградцы представили регион на международном форуме вожатых

Сотрудники оздоровительных лагерей «Зелёная волна», «Орлёнок» и «Рассвет» представили Волгоградскую область на международном форуме вожатых, который завершился во всероссийском детском центре «Смена». Съезд посетили в общей сложности более четырёхсот человек из шести стран мира.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета молодёжной политики, помимо вожатых из 52 регионов России, на форум приехали представители Белоруссии, Болгарии, Никарагуа, Туркменистана и Турции. Целью мероприятия было создание единой системы подготовки вожатых и развитие системы воспитания детей в странах-участниках.