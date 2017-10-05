Волгоградцев приглашают насладиться мультимедийным искусством Ван Гога

«Звездная ночь», «Ирисы», «Подсолнухи», «Ночная терраса в кафе» - эти и другие известные произведения Ван Гога уже скоро волгоградцы смогут увидеть в новом формате. С 14 октября по 14 января в ТРЦ «Акварель» будет работать уникальная мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог».

Подобный проект в нашем городе реализуется впервые. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на организаторов проекта «Винсент Ван Гог: оживающие полотна», зрители, попав в экспозиционное пространство, будут окружены огромными 3-7 метровыми полотнами Ван Гога, которые оживут прямо на глазах. Знакомые сюжеты картин перейдут в режим динамики: будут летать стаи птиц, опадать лепестки цветов, закрутятся мельницы.

Огромные яркие изображения, расположенные на стенах и даже на полу, перенесут зрителей в творческий мир гениального Ван Гога, привлекая внимание зрителей к важнейшим деталям картин, к его неповторимому стилю, колориту и живописной технике.

Движение изображения, его максимальное увеличение стало возможным благодаря применению современных проекционных технологий и анимации. А усилит впечатление классическая музыка, которая будет сопровождать показ картин.

Новая экспозиция интересна еще и тем, что она не ограничивает время посещения. Зрители смогут находиться на выставке неограниченное количество времени. Для удобства посетителей зал будет оборудован мягкими удобными сиденьями, можно будет перемещаться в пространстве в поисках новой точки просмотра знаменитых полотен, что позволит увидеть их несколько иначе. И еще один плюс выставки — нет ограничений на фото- и видеосъемку.

В арт-пространстве посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах по живописи, прослушать лекции искусствоведов, читать и дискутировать. Мультимедийная выставка великого живописца Винсента Ван Гога будет работать в ТРЦ «Акварель» ежедневно с 10:00 до 22:00.