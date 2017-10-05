Волгоградцев приглашают насладиться мультимедийным искусством Ван Гога
Подобный проект в нашем городе реализуется впервые. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на организаторов проекта «Винсент Ван Гог: оживающие полотна», зрители, попав в экспозиционное пространство, будут окружены огромными 3-7 метровыми полотнами Ван Гога, которые оживут прямо на глазах. Знакомые сюжеты картин перейдут в режим динамики: будут летать стаи птиц, опадать лепестки цветов, закрутятся мельницы.
Огромные яркие изображения, расположенные на стенах и даже на полу, перенесут зрителей в творческий мир гениального Ван Гога, привлекая внимание зрителей к важнейшим деталям картин, к его неповторимому стилю, колориту и живописной технике.
Движение изображения, его максимальное увеличение стало возможным благодаря применению современных проекционных технологий и анимации. А усилит впечатление классическая музыка, которая будет сопровождать показ картин.
Новая экспозиция интересна еще и тем, что она не ограничивает время посещения. Зрители смогут находиться на выставке неограниченное количество времени. Для удобства посетителей зал будет оборудован мягкими удобными сиденьями, можно будет перемещаться в пространстве в поисках новой точки просмотра знаменитых полотен, что позволит увидеть их несколько иначе. И еще один плюс выставки — нет ограничений на фото- и видеосъемку.
В арт-пространстве посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах по живописи, прослушать лекции искусствоведов, читать и дискутировать. Мультимедийная выставка великого живописца Винсента Ван Гога будет работать в ТРЦ «Акварель» ежедневно с 10:00 до 22:00.
Винсент Ван Гог (1853-1890) — художник-постимпрессионист, работы которого оказали огромное влияние на культуру XX века. За десять с небольшим лет плодотворной работы им создано более 2100 произведений. Непризнанный при жизни, Ван Гог был оценен только после трагической кончины. Искусствоведы отмечают смелость и уникальность видения мастера, мощную экспрессию, искреннюю непосредственность и полное отсутствие каких-либо творческих и технических ограничений. В искусстве подобные качества ценятся крайне высоко и современная стоимость полотен Ван Гога тому подтверждение: его картины считаются одним из самых дорогих в мире.
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