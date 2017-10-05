Волгоградские волонтеры создадут свое наследие чемпионата мира - 2018
Это может быть материальный объект - место притяжения для гостей и жителей города: скульптура или иная архитектурная форма, граффити, открытая игровая площадка, обустроенная территория в городском парке, отснятые и смонтированные фильмы. Или же грандиозное спортивное событие продолжит еще одно большое событие, конференция, фестиваль, выставка. Фантазия волонтеров не ограничена — туристический маршрут, флешмоб, квест.
Прием заявок начнется 20 октября по шести направлениям:, «Туристические сервисы»,«Урбанистика и развитие городских пространств», «Искусство», «Социально полезные проекты», «Экология», «Спорт и здоровый образ жизни».
Чтобы волгоградские участники не запутались со сроками, на сайте регионального волонтерского центра появилась серия карточек. Простая инфографика описывает каждый этап.
До 8 ноября — прием заявок, с 9 по 20 ноября пройдет их отбор, с 20 ноября по 5 декабря — финал конкурса в Москве. После чего лучшие из лучших в течение трех дней доработают проекты, выбранные комиссией, и в этом им помогут эксперты. На реализацию задуманного придет грант, поддержку окажет Оргкомитет «Россия-2018».
Участвовать в конкурсе могут кандидаты в волонтеры чемпионата мира, которые оформили заявки в волонтерские центры турнира по направлениям «Волонтеры Оргкомитета «Россия-2018» и «Городские волонтеры».
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