Волгоградские волонтеры создадут свое наследие чемпионата мира - 2018

Оргкомитет «Россия-2018» объявил о конкурсе волонтерских проектов «Наследие чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России». Добровольцам предстоит создать то, что привлечет внимание жителей к событиям мундиаля и останется в истории.

Это может быть материальный объект - место притяжения для гостей и жителей города: скульптура или иная архитектурная форма, граффити, открытая игровая площадка, обустроенная территория в городском парке, отснятые и смонтированные фильмы. Или же грандиозное спортивное событие продолжит еще одно большое событие, конференция, фестиваль, выставка. Фантазия волонтеров не ограничена — туристический маршрут, флешмоб, квест.

Прием заявок начнется 20 октября по шести направлениям:, «Туристические сервисы»,«Урбанистика и развитие городских пространств», «Искусство», «Социально полезные проекты», «Экология», «Спорт и здоровый образ жизни».

Чтобы волгоградские участники не запутались со сроками, на сайте регионального волонтерского центра появилась серия карточек. Простая инфографика описывает каждый этап.

До 8 ноября — прием заявок, с 9 по 20 ноября пройдет их отбор, с 20 ноября по 5 декабря — финал конкурса в Москве. После чего лучшие из лучших в течение трех дней доработают проекты, выбранные комиссией, и в этом им помогут эксперты. На реализацию задуманного придет грант, поддержку окажет Оргкомитет «Россия-2018».