В Волгоградской области женщину лишили родительских прав за невнимание к детям

Кумылженский районный суд Волгоградской области удовлетворил иск местной прокуратуры о лишении 28-летней женщины родительских прав. Мать двух детей не заботилась об их здоровье и злоупотребляла спиртным.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, жительница Кумылженского района нигде не работала и фактически не обращала внимания на своих дочерей четырёх и шести лет. Нерадивая мать не следила за физическим и психическим благополучии девочек, взвалив все родительские обязанности на своего сожителя. Такая ситуация привела к тому, что жизнь и здоровье детей оказались в опасности.

При этом органы опеки долгое время игнорировали наличие проблем в «трудной» семье и ничего не предпринимали, чтобы повлиять на поведение женщины. Реальные меры для защиты двух девочек были приняты лишь после того, как в дело вмешалась районная прокуратура. В адрес начальника отдела образования, опеки и попечительства Кумылженского района было внесено представление в связи с ненадлежащей работой его подчинённых.