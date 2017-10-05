В Волгограде продолжается судебный поединок между УФАС и «Памятью»

Накануне в Арбитражном суде Волгоградской области состоялось очередное заседание по делу о признании недействительными дополнительных соглашений, заключённых между похоронным домом «Память» и администрацией Волгограда.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональное Управление Федеральной антимонопольной службы, «Память», фактически ставшая монополистом на городском рынке ритуальных услуг, претендует на сохранение доминирующего положения в течение ближайших десяти лет. Ещё в 2002 году мэрия Волгограда заключила с компанией два договора — на обслуживание и капитальный ремонт кладбищ и колумбариев, а также на осуществление погребения граждан. Оба документа изначально должны были действовать до 2017 года, однако в дополнительных соглашениях, принятых впоследствии, стороны договаривались продлить монополию ЗАО РП «Память» на волгоградские кладбища ещё на десять лет — до 2027 года.

На данный момент дополнительные соглашения, фактически сохраняющие за «Памятью» лидирующее положение на «похоронном» рынке на ближайшее десятилетие, совместно оспаривают сразу несколько истцов — в том числе УФАС и один из последних конкурентов компании-монополиста, ООО «Радоница». Их представители указывают, что ситуация, при которой одно предприятие получает едва ли не вечную монополию в узкоспециализированной сфере, явно нарушает антимонопольное законодательство.

— 29 сентября года ФАС России выдано предупреждение комитету дорожного хозяйства благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, а также возбуждено дело в отношении ЗАО «РП «Память» и указанного комитета о нарушении закона «О защите конкуренции» на рынке похоронных услуг Волгограда по обращению из аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе, который также озабочен ситуацией, сложившейся в Волгограде на рынке похоронных услуг, — подчеркнул руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.