В Волгограде открывается мультимедийный музей «Россия — моя история»

Сегодня, 5 октября, в Волгограде состоится открытие мультимедийного музея «Россия — моя история». В течение следующих трёх дней посетить учреждение можно будет бесплатно.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл рабочее совещание на площадке интерактивного музея и счёл, что он уже полностью готов к открытию. Первых посетителей «Россия — моя история» примет уже сегодня; с 6 по 8 октября волгоградцы смогут осмотреть его экспозицию совершенно бесплатно. Кроме того, рядом с учреждением будут работать уличные концертные площадки; для посетителей организуют развлекательную программу.

Волгоград стал одним из десяти городов России, где появится мультимедийный музей. На площади в семь тысяч квадратных метров разместятся четыре крупные экспозиции, посвящённые династиям Рюриковичей и Романовых, первой половине XX века и современной истории России с 1945 по 2016 годы. Вместо традиционной выставки экспонатов в музее будут представлены интерактивные площадки с сенсорными экранами и лайтбоксами, созданные с применением современных технологий цифровой реконструкции и трёхмерного моделирования.

При этом региональный краеведческий контент будет представлен достаточно скупо: волгоградцам покажут «цифровые версии» предметов, относящихся к эпохе Золотой Орды, временам основания Царицына и Гражданской войны. Отдельные стенды будут посвящены донскому казачеству, немецкой колонии в Сарепте и истории православной церкви в Волгоградской области. Большую часть «местной» выставки составят копии различных архивных документов.