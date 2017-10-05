В Волгограде более 30 гидов согласились на аттестацию для повышения статуса
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета культуры Волгоградской области, накануне завершились двухдневные квалификационные испытания, в ходе которых экскурсоводы и гиды-переводчики выступили перед экспертным советом и ответили на вопросы, касающиеся истории города, методики проведения экскурсий, особенностей работы с иностранными туристами.
Затем успешным претендентам предстоит провести индивидуальную обзорную экскурсию по Волгограду. После нее в первых числах ноября будут подведены окончательные итоги аттестации и состоится торжественное вручение свидетельств. Кроме того, гиды, прошедшие аттестацию, получат право носить специальные нагрудные знаки – бейджи.
Проект реализует агентство развития туризма и социокультурных проектов Волгоградской области, которое отмечает, что аттестация – дело добровольное, но ее успешное прохождение, несомненно, повышает имидж и статус гида.
Добавим, на первом этапе аттестации свидетельства об аттестации получили 61 экскурсовод и 9 гидов-переводчиков, работающих в волгоградском регионе.
По задумке организаторов, новый аттестационный проект позволит повысить качество оказания туристических услуг, упорядочить деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также составить Реестр аттестованных экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков Волгоградской области.
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