В Волгограде более 30 гидов согласились на аттестацию для повышения статуса

В Волгограде прошел второй этап аттестации экскурсоводов, в котором приняли участие более 30 человек.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета культуры Волгоградской области, накануне завершились двухдневные квалификационные испытания, в ходе которых экскурсоводы и гиды-переводчики выступили перед экспертным советом и ответили на вопросы, касающиеся истории города, методики проведения экскурсий, особенностей работы с иностранными туристами.

Затем успешным претендентам предстоит провести индивидуальную обзорную экскурсию по Волгограду. После нее в первых числах ноября будут подведены окончательные итоги аттестации и состоится торжественное вручение свидетельств. Кроме того, гиды, прошедшие аттестацию, получат право носить специальные нагрудные знаки – бейджи.

Проект реализует агентство развития туризма и социокультурных проектов Волгоградской области, которое отмечает, что аттестация – дело добровольное, но ее успешное прохождение, несомненно, повышает имидж и статус гида.

Добавим, на первом этапе аттестации свидетельства об аттестации получили 61 экскурсовод и 9 гидов-переводчиков, работающих в волгоградском регионе.