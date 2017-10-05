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В Волгограде более 30 гидов согласились на аттестацию для повышения статуса
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде более 30 гидов согласились на аттестацию для повышения статуса

Вчера, 20:09ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Gk170.ru
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