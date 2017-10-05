В центре Волгограда заключённые споют о тоске по свободе и покаянии

Сегодня, 5 октября, в волгоградском Доме офицеров состоится гала-концерт XIV всероссийского конкурса песни среди заключённых «Калина Красная». В нём примут участие около тридцати осуждённых из девятнадцати территориальных органов ФСИН.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного Управления ФСИН, заключённые исполнят как песни собственного сочинения, так и композиции других поэтов и композиторов с разрешения авторов. Девиз конкурса — «Песня, спетая сердцем»: организаторы мероприятия уверены, что для осуждённых творчество не может быть ничем иным, кроме как актом искреннего покаяния. В своих выступлениях участники гала-концерта выразят раскаяние и тоску по свободе.

Вместе с осуждёнными на сцене Дома офицеров выступят волгоградские певцы и музыканты, а также эстрадно-духовой оркестр УФСИН. Концерт посетят родственники заключённых, представители общественных и религиозных организаций, сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, организаторы мероприятия проведут пресс-конференцию, в которой примут участие представители ФСИН и члены попечительского совета УИС.

На время проведения концерта территория вокруг Дома офицеров будет оцеплена правоохранительными органами: как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» очевидцы, возле здания уже дежурят несколько десятков сотрудников полиции. Впрочем, никаких серьёзных неудобств для волгоградцев это не создаёт.