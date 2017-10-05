В Центральном районе с опозданием идет ремонт дворов жилых домов

Благоустройство трех дворов в Центральном районе идет не так, как хотелось бы жителям. По контракту объекты должны были сдать до 1 октября, но подрядчики затягивают сроки проведения работ.

Общения с собственниками тоже не жаждут, на связь не выходят. Старшая по дому № 20 по проспекту Ленина Ирина Бабачанах 1,5 месяца пытается дозвониться до руководителя организации.

- Узнав, по какому поводу звоню, трубку бросают, а иногда вовсе не поднимают — сижу слушаю длинные гудки. А ведь сначала так хорошо контактировали, мы знали буквально все — сроки, как проводиться будут работы, даже материалы контролировали. А потом деятельность приостановилась — и тишина, все куда-то исчезли. Вопрос, собственно, у меня один: когда завершат благоустройство на нашем участке. Надоело спотыкаться о разрушенный асфальт. Ирина Бабачанах, жительница Волгограда

Подрядчик успел сделать достаточно — установить детский городок, новый бордюрный камень, отфрезеровать проезжую часть и демонтировать тротуары. А вот дорожная техника на объект так и не вышла. Появится ли? Когда? Неизвестно — подрядчик-то трубки не берет. Такой вот замкнутый круг.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Дома на Комсомольской, 10 и Мира, 20 образуют один большой двор. Только вместо гула работающей техники здесь жильцы слушают тишину. 28 сентября активисты регионального отделения ОНФ побывали на территории с проверкой. Кроме отфрезерованного покрытия и новых бордюров не обнаружили ровным счетом ничего. Сегодня рабочая группа вновь наблюдала ход благоустройства.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Утром привезли элементы детского городка, ближе к обеду начали устанавливать. Сейчас трактор разбрасывает щебенку. Я поговорил с представителями подрядной организации, они попросили оповестить жильцов, чтобы не ставили машины на проезжей части — это создает большие сложности. По контракту, работы должны быть выполнены до 1 октября, но просрочка уже неделю составляет. Объявление, кстати, на домофоны повесили, что ремонт дорожного покрытия будет производиться с 4 по 15 октября. Ждем теперь. Валерий Усков, председатель совета дома № 20 по улице Мира.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Инспекцию на проблемных объектах активисты Народного фронта проводят в четвертый раз. Мониторинг изменений ведут регулярно.

- Мы курируем 14 территорий в разных районах города, которые вошли в программу благоустройства. Постоянно отслеживаем, как идут работы на подшефных участках по замене бордюрного камня и дорожного покрытия, установке малых архитектурных форм, замене освещения. На сегодняшний день у нас три «аутсайдера». Проводим собрания с органами местного самоуправления, заказчиком, общественностью, но пока вопросов больше, чем ответов. Ольга Литвененко, эксперт ЖКХ регионального отделения ОНФ

- Теперь по проблемам со сроками мы обратимся к заказчику — МУ «Комдорстрой» — и также к курирующим лицам. Кроме того, составим обращение к главе администрации Волгограда, так как это федеральная программа. Люди должны жить в комфорте. Эдгар Петросян, эксперт проекта «За честные закупки» регионального отделения ОНФ

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Напомним, масштабное обновление дворовых территорий в Волгограде охватывает 43 объекта. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра — регион получил порядка 440 миллионов рублей, помимо этого были добавлены 10 миллионов из бюджета города.