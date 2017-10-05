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В Центральном районе с опозданием идет ремонт дворов жилых домов
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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20171005 135416

В Центральном районе с опозданием идет ремонт дворов жилых домов

Сегодня, 16:42ОбществоМарина СабадашФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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