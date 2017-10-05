В рейтинг лучших школ России попали учебные учреждения нашего региона

Девять общеобразовательных учреждений Волгоградской области вошли в рейтинги лучших школ России по итогам прошлого учебного года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, при подготовке рейтинга исследователи учитывали результаты заключительного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по профильным направлениям, а также результаты обязательного государственного экзамена по всем предметам. Кроме того учитывалось как абсолютное количество победителей и призеров олимпиад в каждой школе, так и число предметов, по которым школьники достигли этих результатов.

Три образовательных учреждения Волгограда вошли в ТОП-500 лучших школ России - это гимназия № 4 Ворошиловского района, лицей №10 Кировского района и гимназия №11 Дзержинского района.

Октябрьский лицей Калачевского района вошел в ТОП-300 сельских общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников.

В ТОП-200 лучших школ, обеспечивающих развитие талантов, вошли волгоградские гимназии №№1, 11 и 7.

Волжская школа №30 с углубленным изучением отдельных предметов №30 им. Медведева Волжского признана лучшей школой по трем направлениям: индустриально-технологическому, физико-математическому и физико-химическому.