В рейтинг лучших школ России попали учебные учреждения нашего региона
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, при подготовке рейтинга исследователи учитывали результаты заключительного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по профильным направлениям, а также результаты обязательного государственного экзамена по всем предметам. Кроме того учитывалось как абсолютное количество победителей и призеров олимпиад в каждой школе, так и число предметов, по которым школьники достигли этих результатов.
Три образовательных учреждения Волгограда вошли в ТОП-500 лучших школ России - это гимназия № 4 Ворошиловского района, лицей №10 Кировского района и гимназия №11 Дзержинского района.
Октябрьский лицей Калачевского района вошел в ТОП-300 сельских общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников.
В ТОП-200 лучших школ, обеспечивающих развитие талантов, вошли волгоградские гимназии №№1, 11 и 7.
Волжская школа №30 с углубленным изучением отдельных предметов №30 им. Медведева Волжского признана лучшей школой по трем направлениям: индустриально-технологическому, физико-математическому и физико-химическому.
Отдельно по каждому профилю лучшими себя показали семь волгоградских школ. По химико-биологическому профилю - лицей №10 и гимназия №1, по биолого-географическому - гимназия №1 и лицей №10, по оборонно-спортивному профилю - лицей №7 и гимназия №7, по социально-гуманитарному профилю - гимназия №11, по филологическому профилю - гимназии №№1, 11 и лицей №5 им. Ю.А. Гагарина и гимназия №11.
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