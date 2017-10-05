В двух районных школах торжественно открыли два обновленных спортзала

В прошлом году в Волгоградской области было отремонтировано 18 школьных спортзалов. Теперь на их базе созданы сельские спортклубы.

В этом году в рамках федерального проекта «Детский спорт» ремонт проведен уже в 16 образовательных организациях, в которых учатся 3630 человек.

Как отметили в комитете образования и науки Волгоградской области, ремонт спортзалов прошел в рамках в рамках проекта обновления сельских школ.

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