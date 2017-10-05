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В двух районных школах торжественно открыли два обновленных спортзала
Сюжеты:
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В двух районных школах торжественно открыли два обновленных спортзала

Сегодня, 10:04ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Комитет образования и науки Волгоградской области/ obraz.volgograd.ru
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