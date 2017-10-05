В День учителя в ЦКЗ губернатор наградил лучших педагогов региона

В День учителя в Центральном концертном зале собрались представители учительской профессии со всей Волгоградской области.

Здесь отмечали и чествовали самых уважаемых учителей из почти 40-тысячного педагогического коллектива региона. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в этот праздничный день поздравил всех собравшихся с Днем учителя и вручил награды лучшим работникам образования.

- Школу педагогов Волгоградской области всегда отличал профессионализм, ответственность, самоотверженность и высокий уровень мастерства, традиции, которые заложили ваши предшественники, - сказал губернатор. - Спасибо за ваш труд, вы формируете будущее Волгоградской области. От имени всех жителей региона желаю вам благополучия, здоровья, терпения, удачи в делах.

В День учителя десять сотрудников образования получили звание «Заслуженный педагог Волгоградской области», почетными грамотами главы региона отмечены 16 учителей. Кроме того, принято решение наградить премией губернатора Волгоградской области 40 молодых учителей. Также 60 педагогов дошкольного и дополнительного образования получат премию главы региона и Волгоградской областной Думы.