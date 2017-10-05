В День учителя Одноклассники предложили в соцсети поблагодарить педагогов
В частности, можно воспользоваться новым приложением «Скажи спасибо учителю!». У пользователей есть возможность поучаствовать во флешмобе и поблагодарить своих учителей. Для этого нужно загрузить свою школьную фотографию и вписать имя любимого учителя. А приложение само опубликует снимок с благодарностью в качестве основного фото профиля.
Также в День учителя пользователи соцсети могут пройти тест «Какой ты ученик» и рассказать друзьям, хорошо ли учили уроки, какие оценки получали в школе, садились за первую парту или на «Камчатку».
Кроме того, в «Одноклассниках» традиционно популярны проекты на тему образования. Так, издание Arzamas проводило в соцсети онлайн-уроки по разным дисциплинам, а также тест на знание истории времен Петра I – в нем приняли участие более 1 млн. пользователей.
Популярны в ОК и открытые образовательные лекции: трансляции проекта «Интеллекции», а также изданий «Мел» и The Question собирают в социальной сети сотни тысяч просмотров.
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