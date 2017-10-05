В День учителя Одноклассники предложили в соцсети поблагодарить педагогов

5 октября, в День учителя, «Одноклассники» напомнили жителям России, что они еще могут успеть поздравить своих педагогов с помощью специальных инструментов социальной сети.

В частности, можно воспользоваться новым приложением «Скажи спасибо учителю!». У пользователей есть возможность поучаствовать во флешмобе и поблагодарить своих учителей. Для этого нужно загрузить свою школьную фотографию и вписать имя любимого учителя. А приложение само опубликует снимок с благодарностью в качестве основного фото профиля.

Также в День учителя пользователи соцсети могут пройти тест «Какой ты ученик» и рассказать друзьям, хорошо ли учили уроки, какие оценки получали в школе, садились за первую парту или на «Камчатку».

Кроме того, в «Одноклассниках» традиционно популярны проекты на тему образования. Так, издание Arzamas проводило в соцсети онлайн-уроки по разным дисциплинам, а также тест на знание истории времен Петра I – в нем приняли участие более 1 млн. пользователей.