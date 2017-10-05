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В частях ЮВО до конца октября проведут месячник безопасности военной службы
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В частях ЮВО до конца октября проведут месячник безопасности военной службы

Сегодня, 08:02ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Минобороны РФ/ stat.mil.ru
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