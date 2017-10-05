В частях ЮВО до конца октября проведут месячник безопасности военной службы
Такой месячник ежегодно проводится осенью. В этот раз он продлится до 31 октября, сообщили в пресс-службе ЮВО.
В войсках округа в рамках месячника будут организованы Дни пожарной безопасности, электробезопасности, профилактики дорожно-транспортных происшествий на личном автотранспорте. А также пройдут Дни психолога и здорового образа жизни.
Но самым первым станет День экологии. Военнослужащие всех воинских частей и соединений округа проведут уборку прилегающей территории вокруг военных городков и полигонов, высадят новые деревья и кусты, расчистят ближайшие водоемы.
Командование ЮВО считает, что месячник поможет повысить ответственность должностных лиц за сохранение жизни и здоровья военнослужащих и обеспечить безопасные условия прохождения военной службы в объединениях, соединениях и воинских частях округа.
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