В частях ЮВО до конца октября проведут месячник безопасности военной службы

В Южном военном округе (ЮВО) начался месячник безопасности военной службы, в рамках которого во всех частях пройдут целевые дни, направленные на укрепление здоровья военнослужащих и предотвращение травматизма.

Такой месячник ежегодно проводится осенью. В этот раз он продлится до 31 октября, сообщили в пресс-службе ЮВО.

В войсках округа в рамках месячника будут организованы Дни пожарной безопасности, электробезопасности, профилактики дорожно-транспортных происшествий на личном автотранспорте. А также пройдут Дни психолога и здорового образа жизни.

Но самым первым станет День экологии. Военнослужащие всех воинских частей и соединений округа проведут уборку прилегающей территории вокруг военных городков и полигонов, высадят новые деревья и кусты, расчистят ближайшие водоемы.