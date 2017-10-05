Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
Сегодня в Кремле будет объявлен лучший российский учитель 2017-го года
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c+%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0+%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8 %d1%80%d1%84

Сегодня в Кремле будет объявлен лучший российский учитель 2017-го года

Сегодня, 10:51ОбществоНаталья ЖурбинаФото: минобрнауки.рф
Читайте
также
Жизнь – не сахар: опасно, долго, нервно
Калачевский алкоголик признался в убийстве и показал, как душил ребенка
Армен Оганесян: «Усилия по ремонту волгоградских дорог слабы и безвольны»