Сегодня в Кремле будет объявлен лучший российский учитель 2017-го года
В этом году Волгоградскую область представлял учитель информатики средней школы поселка Каменный Городищенского района Петр Байкалов. Он является победителем волгоградского областного конкурса «Учитель года-2017». Петр Байкалов не вошел в пятерку финалистов всероссийского конкурса, но стал одним из 15 его лауреатов. По словам специалистов, это очень высокий результат и несомненное признание волгоградской педагогики. Всего в профессиональном состязании в этом году принимали участие 85 претендентов из всех регионов России.
Петр Байкалов поздравил всех своих коллег с профессиональным праздником - Днем учителя.
- День учителя – это повод не только сказать «спасибо», но и вспомнить свои школьные годы, - цитирует его пресс-служба регионального комитета образования и науки. - Уверен, что для учителя нет ничего более важного, чем видеть, как его ученики, шаг за шагом, движутся вперёд, стремятся и достигают своей мечты.
С Днем учителя поздравила всех педагогов региона и председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина.
- Учитель – это источник доброты, мудрости и вдохновения: мастер, новатор, подвижник, от которого зависит настоящее и будущее нашей великой страны. Не случайно в действующем федеральном законодательстве и принятых государственных стратегиях именно воспитание определено как стратегический общенациональный приоритет.
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