Под Волгоградом мотострелки за два дня сдадут экзамены по боевой подготовке

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, началось батальонное тактическое учение. Оно станет подготовкой военнослужащих к итоговой проверке за учебный год.

По информации пресс-службы ЮВО, в учении задействован мотострелковый батальон, усиленный танковой ротой и самоходным артиллерийским дивизионом, вооруженным гаубицами «Мста-С».

Учение пройдут в два этапа. Сначала подразделения совершат марш на полигон Прудбой. При этом военнослужащим будут противодействовать диверсионно-разведывательные группы условного противника. Придется также отражать удары авиации и преодолевать условно зараженные отравляющими веществами участки местности.

На втором этапе подразделения проведут спецоперацию по блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, укрывшегося в населенном пункте.

Одна из главных задач учения – отработка взаимодействия между мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями.

В ходе проверки военнослужащие сдадут экзамены по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также защите от оружия массового поражения.