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Под Волгоградом мотострелки за два дня сдадут экзамены по боевой подготовке
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Под Волгоградом мотострелки за два дня сдадут экзамены по боевой подготовке

Сегодня, 08:47ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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