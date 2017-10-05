Под Волгоградом мотострелки за два дня сдадут экзамены по боевой подготовке
По информации пресс-службы ЮВО, в учении задействован мотострелковый батальон, усиленный танковой ротой и самоходным артиллерийским дивизионом, вооруженным гаубицами «Мста-С».
Учение пройдут в два этапа. Сначала подразделения совершат марш на полигон Прудбой. При этом военнослужащим будут противодействовать диверсионно-разведывательные группы условного противника. Придется также отражать удары авиации и преодолевать условно зараженные отравляющими веществами участки местности.
На втором этапе подразделения проведут спецоперацию по блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, укрывшегося в населенном пункте.
Одна из главных задач учения – отработка взаимодействия между мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями.
В ходе проверки военнослужащие сдадут экзамены по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также защите от оружия массового поражения.
Батальонное тактическое учение продлится до 6 октября. В нем задействовано около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, гаубицы «Мста-С», «Хоста».
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