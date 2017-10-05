Об истории Волгоградского горхоза расскажут уникальные документы

Выставка организована институтом архитектуры и строительства ВолгГТУ и Государственным архивом Волгоградской области. Также в экспозицию вошли документы из личных коллекций доктора исторических наук, профессора Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии Виктора Томарева и заслуженного деятеля науки и техники, профессора Волгоградского института инженеров городского хозяйства, лауреата Государственной премии СССР Степана Медведева.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета культуры, на выставке будут представлены такие документы, как приказ о создании Сталинградского института инженеров городского хозяйства и первый устав вуза, фотографии первого директора Ивана Савченко и преподавателей института, планы мероприятий кафедр, отчеты работы библиотеки и т.д.

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