Дмитрий Гусев поздравил волгоградцев с открытием дискуссионного клуба WTF

В Волгограде только что началось первое заседание дискуссионного клуба WTF, посвящённое трёхлетней годовщине с того момента, как у руля области встал Андрей Бочаров. Участников дискуссии по видеосвязи приветствовал основатель клуба, известный российский политолог Дмитрий Гусев.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», Дмитрий Гусев поздравил волгоградских общественников с открытием первого мероприятия WTF в нашем городе и рассказал об истории создания клуба.

— В марте этого года мы с коллегами-политологами решили создать клуб, где можно встречаться без галстуков и обсуждать самые горячие вопросы политической повестки дня без всякой цензуры. За последние полгода к нашему клубу присоединились уже тринадцать российских городов. В клубе участвуют депутаты Госдумы, политики, губернаторы и их заместители, общественные деятели, супер-блогеры, политологи и политконсультанты. Мы с удовольствием встречаемся, спорим и обсуждаем, в каком направлении движется страна, — пояснил Дмитрий Гусев. — Поздравляю всех с открытием клуба в Волгограде и уверен, что мы с вами скоро увидимся!