Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
По Камышину в детских колясках проедут «Арбузные малыши»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
%d0%b0%d1%80%d0%b1%d1%83%d0%b7+%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82

По Камышину в детских колясках проедут «Арбузные малыши»

Сегодня, 10:25ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации города Камышина/ admkamyshin.info
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году