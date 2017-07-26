По Камышину в детских колясках проедут «Арбузные малыши»

В Камышине в рамках десятого арбузного фестиваля «Зело отменный плод!» состоится конкурс детских колясок «Арбузные малыши».

Принять участие в этом творческом конкурсе смогут молодые семьи с детьми, которые оформят в арбузной тематике детские коляски или велосипеды, сообщили в городском комитете по делам молодежи.

Согласно условиям конкурса, участники – мамы и папы в возрасте до 35 лет – должны проживать именно в Камышине.

При оформлении колясок организаторы попросили помнить про арбузную тему и девиз: «В мире детства – радость и смех, Х арбузный фестиваль для всех!».

Заявки на участие в конкурсе-параде принимаются до 22 августа. Свои оригинальные творения семьи с детьми представят на суд жюри 26 августа во время фестиваля.