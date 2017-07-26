Оснащенность детсадов оставляет без штанов

Активисты ОНФ совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования» провели мониторинг детских садов России. Эксперты также пообщались с родителями, которые водят детей в дошкольные учреждения.

Мнение высказали 2,5 тысячи человек. Из них 14% оказались недовольны материально-технической базой дошкольных учреждений. За свой счет мамам и папам приходится покупать предметы ежедневного обихода: туалетную бумагу, мыло, иные средства гигиены, постельное белье, канцтовары.

Собирать деньги приходится также на детские игрушки, домофон, линолеум, двери в группы. И, понятное дело, что любящие родители не оставят чадо спать на голом матраце. Поэтому муниципальный детский сад оборачивается слишком дорогим удовольствием.

В ходе опроса только 15% воспитателей подтвердили, что организация обеспечивает ребенка всем необходимым для его развития. Остальные вынуждены с разной степенью регулярности просить об этом взрослых, когда у них кончаются собственные деньги, сообщает пресс-служба ОНФ.

Активисты Общероссийского Народного Фронта предупреждают, что родители имеют право ознакомиться с отчетом об израсходованных средствах. Делать это даже нужно, чтобы держать все под контролем.

Волгоградским мамочкам с бумажками подобного характера возиться не приходится. Средства на текущие и капитальные нужды в учреждения поступают из регионального бюджета. При этом материально-техническая база постоянно совершенствуется. К примеру, несколько дней назад детские сады Кировского района Волгограда получили 12 тысяч комплектов нового постельного белья от компании-инвестора, а в дошкольных учреждениях Суровикинского района вставили пластиковые окна.