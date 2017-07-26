«Новая лодка» проплывет по волнам бардовской песни
Сегодня, 10:02ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/newboat
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С 11 по 13 августа в хуторе Бобры пройдет ежегодный фестиваль авторской песни «Новая лодка».
На берегу Волги соберутся известные и начинающие барды из Волгограда и соседних регионов, чтобы выявить лучшего исполнителя авторских композиций. Подобные фестивали - прекрасная возможность встретиться с единомышленниками, послушать произведения со смыслом и просто хорошо провести время в теплой компании.
В программу трехдневного фестиваля войдут концерты исполнителей, конкурсные прослушивания и открытый микрофон, формат которого позволит выступить всем желающим, в том числе начинающим бардам.
Фестиваль проходит в несколько туров, а участников будет оценивать профессиональное жюри, которое и определит победителя.
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