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«Новая лодка» проплывет по волнам бардовской песни
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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«Новая лодка» проплывет по волнам бардовской песни

Сегодня, 10:02ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/newboat
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