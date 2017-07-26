«Новая лодка» проплывет по волнам бардовской песни

С 11 по 13 августа в хуторе Бобры пройдет ежегодный фестиваль авторской песни «Новая лодка».

На берегу Волги соберутся известные и начинающие барды из Волгограда и соседних регионов, чтобы выявить лучшего исполнителя авторских композиций. Подобные фестивали - прекрасная возможность встретиться с единомышленниками, послушать произведения со смыслом и просто хорошо провести время в теплой компании.

В программу трехдневного фестиваля войдут концерты исполнителей, конкурсные прослушивания и открытый микрофон, формат которого позволит выступить всем желающим, в том числе начинающим бардам.