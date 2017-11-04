Во время своего предновогоднего турне Дед Мороз в декабре посетит Волгоград

С началом ноября Дед Мороз из своей резиденции, которая находится в Великом Устюге, отправился в предновогоднее путешествие по России. Он посетит 29 городов, в том числе и Волгоград.

Турне началось с Дальнего Востока. Первым главным Волшебник страны посетил Владивосток. Свое путешествие он завершит в Москве 29 декабря.

Согласно запланированному маршруту, в Волгоград Дед мороз прибудет 10 декабря. В нашем городе он остановится на два дня. Какой будет его программа пребывания в Волгограде, пока неизвестно. В других городах он посещает детские дома и социально-реабилитационные центры.