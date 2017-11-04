Во время своего предновогоднего турне Дед Мороз в декабре посетит Волгоград
Сегодня, 14:50ОбществоСтанислав ЛопатинФото: news.1777.ru
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С началом ноября Дед Мороз из своей резиденции, которая находится в Великом Устюге, отправился в предновогоднее путешествие по России. Он посетит 29 городов, в том числе и Волгоград.
Турне началось с Дальнего Востока. Первым главным Волшебник страны посетил Владивосток. Свое путешествие он завершит в Москве 29 декабря.
Согласно запланированному маршруту, в Волгоград Дед мороз прибудет 10 декабря. В нашем городе он остановится на два дня. Какой будет его программа пребывания в Волгограде, пока неизвестно. В других городах он посещает детские дома и социально-реабилитационные центры.
Во время своего турне 18 ноября в свой День рождения Дед Мороз завернет на свою родину – Великий Устюг. Там его поздравят многочисленные друзья и коллеги по волшебным делам из России и зарубежных стран.
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