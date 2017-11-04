В Волгоградской области открывается сезон охоты на лис и зайцев
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет экологии и природных ресурсов, любительская и спортивная охота на русака будет разрешена в Волгоградской области с 4 ноября по 4 февраля следующего года. На всех остальных пушных зверей можно будет охотиться до конца зимы — 28 февраля. Список разрешённых к ограниченному отстрелу животных включает также корсака, енотовидную собаку, хоря, горностая и так далее.
Помимо соблюдения требуемых сроков, охотникам потребуется иметь при себе комплект необходимых документов, в том числе разрешения на ношение оружия и на добычу биологических ресурсов. Кроме того, для поездки в охотничий заказник придётся предварительно обзавестись путёвкой.
Напомним, на сегодняшний день в регионе открыта охота на волков и шакалов, а также фазанов и дичь.
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