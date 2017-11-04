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В Волгограде торговцам со снесённого рынка предложили компенсационные места
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде торговцам со снесённого рынка предложили компенсационные места

Сегодня, 11:12ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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