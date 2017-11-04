В Волгограде торговцам со снесённого рынка предложили компенсационные места

Накануне в Центральном районе Волгограда прошла встреча местных властей с предпринимателями, которые вели торговлю на ликвидированном рынке по улице Новороссийской. Коммерсантам предложили компенсационные места на других площадках.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, договор аренды участка, где располагался рынок, прекратил действовать ещё прошлым летом. Представителям малого бизнеса дали время, чтобы они могли убрать свои павильоны с улицы Новороссийской; часть торговых объектов размещалась в охранной зоне двух подземных газопроводов. Предприниматели предпочли самостоятельно убрать киоски, не дожидаясь, пока их снесут в принудительном порядке.

В начале осени рядом с бывшим рынком, на безопасном расстоянии от сетей газоснабжения, появились три торговые галереи, – но, как и следовало ожидать, мест там на всех желающих не хватило. Владельцы бизнеса, работавшие на Новороссийском рынке, обратились в администрацию для предоставления компенсационных площадок. На прошедшей встрече им предложили новые места в других частях города – на Ткачёвском и Центральном рынках, а также в нескольких торговых комплексах.

– Мы готовы предоставить места для торгующих, в том числе в мясном, молочном корпусах рынка, а также на новой площадке в Ворошиловском районе. Площади позволяют нам принять всех торгующих с улицы Новороссийской. Для фермеров и дачников предусмотрены скидки с учётом специализации торгующего и площади места, которое он планирует занять, – отметил юрист МУП «Центральный рынок» Юрий Кузнецов.