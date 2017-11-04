В Волгограде подвели итоги патриотического проекта «#ЖивуЛюблюГоржусь»

Сегодня, в День народного единства, в Волгограде наградили победителей и призеров регионального интерактивного патриотического проекта «#ЖивуЛюблюГоржусь». Он стал самым масштабным неполитическим проектом партии «Единая Россия» в Волгоградской области и объединил 125 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», изначально проект «#ЖивуЛюблюГоржусь» был придуман в Суровикинском районе, а затем поддержан и на уровне региона. Так как он вызвал большой и позитивный отклик у людей, то было принято решение распространить его на территории всей Волгоградской области.

Для развития проекта были задействованы задействованы все 45 местных отделений «Единой России». В итоге его участниками стали 32 муниципальных района и 6 городов. Всего было представлено 1117 работ - видеороликов и презентаций о малой родине, ее уникальных и заповедных уголках, знаменитых земляках.

С победителями проекта сегодня встретился губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Мы реализуем совсем неполитический проект «#ЖивуЛюблюГоржусь» партии «Единая Россия», объединивший представителей разных политических сил, разных национальностей. Сегодня в зале находятся люди, представляющие активную часть жителей Волгоградской области. Очень много молодежи. Вы непосредственно своим трудом прославляете легендарную волгоградскую землю. Нисколько не сомневаюсь, что этот проект будет востребован на всей территории Российской Федерации.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области

Глава региона предложил продолжить реализацию этого проекта, в частности - сформировать идеи по его продвижению в интернете, в том числе на федеральном уровне. И к этой работе, по мнению Андря Бочаров, нужно привлекать молодежь - тех, кто уже принял участие в проекте и готов участвовать в будущем.