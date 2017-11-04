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В Волгограде почти 2 тысячи молодых родителей получили по 25 тысяч рублей
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде почти 2 тысячи молодых родителей получили по 25 тысяч рублей

Сегодня, 08:40ОбществоМарина СабадашФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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