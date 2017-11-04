В Волгограде почти 2 тысячи молодых родителей получили по 25 тысяч рублей

Более полутора тысяч матерей в возрасте до 23 лет получили материальную поддержку. Социальная выплата – 25 тысяч рублей за первого ребенка введена с начала этого года. Такая мера призвана повысить рождаемость и помочь молодым семьям.

Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, сегодня в регионе действуют 18 видов социальной поддержки. Многодетные пользуются правом получения ежемесячной денежной выплаты для оплаты коммунальных услуг, ежеквартальной выплаты на каждого ребенка, материальной помощи для подготовки детей к школе.

С этого года вырос размер ежемесячного пособия на ребенка в студенческих семьях и семьях военнослужащих, проходящих службу по призыву. До 70 тысяч рублей увеличен размер регионального родительского капитала при рождении третьего ребенка.