В Волгограде почти 2 тысячи молодых родителей получили по 25 тысяч рублей
Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, сегодня в регионе действуют 18 видов социальной поддержки. Многодетные пользуются правом получения ежемесячной денежной выплаты для оплаты коммунальных услуг, ежеквартальной выплаты на каждого ребенка, материальной помощи для подготовки детей к школе.
С этого года вырос размер ежемесячного пособия на ребенка в студенческих семьях и семьях военнослужащих, проходящих службу по призыву. До 70 тысяч рублей увеличен размер регионального родительского капитала при рождении третьего ребенка.
Отметим, что в регионе ведется системная работа, направленная на поддержку материнства и детства. Благодаря слаженной работе медиков и специалистов семейно-консультативных пунктов по доабортному консультированию 1258 женщин отказались от прерывания беременности и сохранили жизнь своим будущим детям.
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