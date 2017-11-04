Пусть говорят музы: музей-панорама обрел свой символ человеческой души

Сегодня Триумфальный зал музея-панорамы «Сталинградская битва» стал местом проведения непривычного для этих стен мероприятия. Здесь, под сенью витража с изображением высшего полководческого ордена – «Победа», волгоградцам представили новый экспонат - виолончель работы Матиаса Клотца, изготовленную в 1712 году.

Она стала не просто старейшим экспонатом в коллекции, но и самым необычным для военного музея, экспонатом с удивительной судьбой, в которой, как и положено для всякого ценного артефакта, тесно переплелись и тайна, и трагедия.

Изготовленная в самом начале XVIII века баварцем Маттиасом Клотцем, основателем прославленной династии мастеров струнных смычковых инструментов, как считается, учеником самого Амати, виолончель во время Сталинградской битвы попала в самое пекло сражения. Вероятно, ее привез с собой офицер вермахта, но кто он и какова его судьба - исследователям еще предстоит установить. Точно известно лишь, что нашли инструмент на руинах Сталинграда сразу после сражения. Так что есть историческая логика в том, что немецкая виолончель оказалась в одном из самых знаменитых российских военных музеев, посвященных величайшей битве.

Неудивительно, что сотрудники музея относятся к виолончели не как к экспонату, а, скорее, как к живому человеку, много пожившему и повидавшему на своем веку. И директор музея-заповедника «Сталинградская битва», представляя ее волгоградцам, не мог сдержать чувств.

- Не очень логично, что в стены военного музея поступает очень мирный, человечный экспонат с серьезной судьбой. У нас это вызывает особый трепет, мы на нее смотрим как на живую, как на человека, - сказал Алексей Васин. - Она тоже участник войны и заслужила право быть здесь, встречать и провожать всех наших посетителей и гостей города. Я хочу всех заверить, что мы также уважительно будем к ней относиться, так же будем любить, и она еще долго будет служить на благо культуры - она это заслужила.

До 2010 года раритет исправно выполнял назначенную ей мастером функцию - виолончель «служила» в Волгоградской областной филармонии. Но во время очередной реставрации стало понято, что ей пора на «пенсию». В январе этого года ее отвезли на реставрацию в Санкт-Петербург, и инструмент мог бы не вернуться в город, где был обретен, если бы не усилия депутата облдумы Александра Осипова. По его словам, предстоит еще большая исследовательская работа по изучению судьбы виолончели, но ее роль в новом качестве музейного экспоната уже очевидна.

- Что происходило с этим инструментом мы узнаем, наверное, благодаря исследователям, благодаря музейным работникам. Но самое главное, что именно эта виолончель станет символом мира, покоя, вдохновения и творчества.

«С появлением этой виолончели музей-панорама обрел подлинный символ человеческой души», - так образно выразился сегодня главный дирижер Волгоградского симфонического оркестра Андрей Аниханов. Ведь именно виолончель более всего близка по тембру звуку человеческого голоса, а за основу ее облика мастера как будто взяли человеческую фигуру.

- И человек стареет, и инструмент стареет, - продолжил Андрей Аниханов - Эта виолончель прошла долгий путь, что-то удалось восстановить, что-то уже нет. Теперь этот инструмент нашел место в военном музее и стал другим символом - символом мира, добра, спокойствия и напоминания о том, что пока музыка звучит в душе, мир не может быть уничтожен.