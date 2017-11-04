Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Пусть говорят музы: музей-панорама обрел свой символ человеческой души
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Viber+image

Пусть говорят музы: музей-панорама обрел свой символ человеческой души

Сегодня, 19:18ОбществоСветлана АлекбароваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
В Волгограде по подозрению в убийстве школьника задержан его одноклассник
Охота пуще неволи: сезон в самом разгаре
Масленников появился в суде обросший, с опущенной головой и поникшим видом