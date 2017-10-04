WTF? Главный дискуссионный клуб страны приходит в Волгоград!
Основные спикеры дебатов: депутат Волгоградской областной Думы, председатель комитета по экономической политике Руслан Шарифов и старейшина волгоградской журналистики, видный общественник, в прошлом депутат областной Думы Ефим Шустерман.
В качестве экспертов выступят известные политологи и журналисты, политики и бизнесмены. Спикеры и эксперты обсудят главную тему последней недели - 3 года с Бочаровым: Что это было?
Информационное агентство «НовостиВолгограда.ру» выступает главным партнёром проекта.
Завтра, 5 октября, в 18:00 смотрите прямую трансляцию первой дискуссии клуба на площадках в социальных сетях:
главный дискуссионный клуб страны WTF? - facebook.com/groups/debateclubwtf
информагентство «НовостиВолгограда.ру» - vk.com/novostivolgograda_ru
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