Волгоградским студентам рассказали об основах предпринимательства

В Волгоградской области продолжается реализация федеральной программы «Ты — предприниматель», направленной на вовлечение молодёжи в бизнес. Очередную встречу с её потенциальными участниками провели сотрудники Волгоградской торгово-промышленной палаты.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской ТПП, мероприятие посетили студенты городского колледжа ресторанного сервиса и торговли. Об основах предпринимательства, перспективах и этапах федеральной программы им рассказали руководитель центра по связям с общественностью региональной торгово-промышленной палаты Елена Таранова и директор центра экономико-правового консалтинга ВТПП Владимир Василенко.

Молодые волгоградцы, интересующиеся возможностью открыть собственное дело, узнали о способах реализовать свои амбиции и бесплатно пройти обучение азам бизнеса. Полезными советами с ними поделилась Екатерина Постоева — гендиректор компании, которая сама когда-то участвовала и побеждала в многочисленных региональных и федеральных конкурсах для начинающих предпринимателей. Она порекомендовала будущим бизнесменам всегда оставаться открытыми для новых идей и активно пользоваться различными ресурсами для получения полезной информации.

В завершение встречи все желающие получили индивидуальные консультации и советы по вопросам участия в программе «Ты — предприниматель» и создания собственного бизнеса.