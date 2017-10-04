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Волгоградским студентам рассказали об основах предпринимательства
Сюжеты:
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Волгоградским студентам рассказали об основах предпринимательства

Сегодня, 14:26ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской ТПП
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