Волгоградским инвалидам и «чернобыльцам» помогли купить новые квартиры

С начала этого года 67 семей льготников, нуждавшихся в улучшении жилищных условий, получили федеральную социальную поддержку. Приобрести или бесплатно получить новые квартиры смогли инвалиды, ветераны и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, средства, которые в текущем году были выделены в рамках федеральной программы «Жилище» на обеспечение помощи волгоградским льготникам, уже полностью освоены. Государственные жилищные сертификаты получили двадцать пять горожан — вынужденные переселенцы и «чернобыльцы». Ещё пять семей ликвидаторов атомной катастрофы получат документы на новое жильё в ближайшем будущем.