Волгоградским инвалидам и «чернобыльцам» помогли купить новые квартиры
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, средства, которые в текущем году были выделены в рамках федеральной программы «Жилище» на обеспечение помощи волгоградским льготникам, уже полностью освоены. Государственные жилищные сертификаты получили двадцать пять горожан — вынужденные переселенцы и «чернобыльцы». Ещё пять семей ликвидаторов атомной катастрофы получат документы на новое жильё в ближайшем будущем.
Кроме того, в этом году господдержку для улучшения жилищных условий предоставили двадцати восьми ветеранам боевых действий, инвалидам и родителям детей с ограниченными возможностями. Всем им вручили гарантийные письма на получение социальных выплат. Шестнадцать семей уже купили новые квартиры, воспользовавшись федеральной льготой. Полностью решён вопрос с предоставлением жилья ветеранам Великой Отечественной войны: с начала года условия проживания улучшили двадцать фронтовиков и их вдов. Ещё три квартиры достались военным пенсионерам.
+7 937 708 14 50