Волгоградские студенты влились в ряды пожарных

Студенты первого курса ВолгГТУ направления «Пожарная безопасность» прошли посвящение в специальность. Практически целый день ребята провели в расположении пожарной части.

Спасатели показали свой быт — где отдыхают, где спят, где идет подготовка к выполнению задач. Пользуясь случаем, гости попросили хотя бы схематично смоделировать ситуацию срочного вызова. Нормативы студентов удивили: на то, чтобы загрузиться в машину, пожарным дается всего несколько секунд.

А уже спустя несколько минут реагировать спасателям пришлось по-настоящему на поступивший на пульт дежурного вызов. Через мгновение пожарные расчеты уже мчались на место происшествия. Будущим специалистам объяснили, что техника и люди, находящиеся на дежурстве, готовы к выезду в любую минуту.

Знакомство со спецтехникой стало отдельным пунктом экскурсии. Первокурсникам продемонстрировали практически весь арсенал спасателей, а желающие смогли опробовать его в действии.