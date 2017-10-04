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Волгоградские студенты влились в ряды пожарных
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Сообщение отправлено.
2017 10 03 01

Волгоградские студенты влились в ряды пожарных

Сегодня, 10:35ОбществоМарина СабадашФото: пресс-служба ИАиС ВолгГТУ
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