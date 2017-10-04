Волгоградские студенты влились в ряды пожарных
Спасатели показали свой быт — где отдыхают, где спят, где идет подготовка к выполнению задач. Пользуясь случаем, гости попросили хотя бы схематично смоделировать ситуацию срочного вызова. Нормативы студентов удивили: на то, чтобы загрузиться в машину, пожарным дается всего несколько секунд.
А уже спустя несколько минут реагировать спасателям пришлось по-настоящему на поступивший на пульт дежурного вызов. Через мгновение пожарные расчеты уже мчались на место происшествия. Будущим специалистам объяснили, что техника и люди, находящиеся на дежурстве, готовы к выезду в любую минуту.
Знакомство со спецтехникой стало отдельным пунктом экскурсии. Первокурсникам продемонстрировали практически весь арсенал спасателей, а желающие смогли опробовать его в действии.
Как сообщает пресс-служба ВолгГТУ, первокурсники также посетили музей, в котором собраны экспонаты, рассказывающие об истории пожарной охраны в Волгограде: это различные макеты техники, образцы снаряжения, награды, знамена и документы. После посвящения в профессию студенты признались, что теперь они точно уверены: специальность выбрана правильно.
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