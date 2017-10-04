Ветераны Волгограда делятся воспоминаниями для всероссийского квеста

Волгоградка Анастасия Шейкина приступила к подготовке всероссийского квеста «Сталинградская битва». Грант 300 тысяч рублей на реализацию проекта активистка выиграла на молодежном форуме «Таврида».

2 февраля все регионы России пройдут патриотический квест. Школьники ответят на вопросы, касаемые сражения на Волге.

- Легенду и материал готовим уже сейчас. Информацией с нами делятся ветераны, среди которых немало участников Сталинградской битвы. Конечно, воспоминать такие ужасы тяжело, но собеседники понимают значимость дела и помогают нам, - поделилась с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» Анастасия Шейкина.

На сегодняшний день удалось провести более 10 встреч. Некоторые даже получились немного спонтанными. О фронтовых годах уже рассказали Владимир Туров, Анатолий Козлов, Владимир Ананьев, Мария Соколова.

- Будеn много вопросов, связанных с профессиями, к примеру, связист, радист, санитарка. Вообще хочется, чтобы получилось интересно и познавательно. После того, как все будет готово, письма с легендой, вопросами и концепцией отправятся в субъекты России, - отмечает девушка.