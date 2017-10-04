В Волгоградской области триста человек тушили условный пожар
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в ходе тренировки представители МЧС, МВД, противопожарных служб, лесного хозяйства и добровольческих дружин отработали навыки оповещения и сбора руководящего состава, действия по приведению всех ведомств в экстренную готовность, оперативное реагирование на возникшую ЧС.
На первом этапе учений профильные службы боролись с условным пожаром. По сценарию, крупные ландшафтные возгорания угрожали хуторам Етеревскому и Плотникову-Второму возле Михайловки. Сотрудники экстренных ведомств предотвратили распространение огня и защитили жилые дома, а также устранили обрыв линий электропередачи и ликвидировали «возгорание» на складе АО «Себряковцемент». Условный разлив аммиака из перевернувшейся цистерны устраняли более полусотни специалистов и пять единиц техники.
Второй этап учений включал отработку вопросов, связанных с гражданской обороной: проверку работы электросирен, развёртывание эвакуационных пунктов, тестирование подвижных пунктов управления.
Напомним, в минувшем августе Волгоградская область сильно пострадала от ландшафтных пожаров, затронувших большинство районов. Из-за разгула огненной стихии два человека погибли, несколько десятков семей остались без крыши над головой; экономический ущерб исчисляется миллионами рублей. В тушении пожаров участвовали около 6,5 тысячи человек.
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