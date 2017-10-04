В Волгоградской области пройдёт исторический форум «Парад эпох»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского государственного университета, участниками форума станут более двухсот человек из тридцати регионов России. Они выступят с докладами на пленарных заседаниях и круглых столах, пообщаются с учёными-историками, общественными активистами, представителями органов власти и специалистами по патриотическому воспитанию молодёжи.
В рамках форума состоятся интерактивные выставки, на которых посетителям продемонстрируют вооружение и экипировку времён Великой Отечественной войны. Кроме того, для участников съезда организуют практические занятия по разработке и реализации инициатив в сфере изучения российской истории.
В качестве организаторов исторического мероприятия выступят Министерство образования и науки РФ и «Российский союз молодёжи». На региональном уровне поддержку в проведении форума окажут местное отделение ДОСААФ и комитет молодёжной политики. В подготовке образовательной части «Парада эпох» примут участие эксперты ВолГУ.
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