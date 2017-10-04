В Волгоградской области пройдёт исторический форум «Парад эпох»

Всероссийский историко-образовательный форум «Парад эпох» пройдёт в Волгоградской области 6-7 октября. Мероприятие будет приурочено к годовщине контрнаступления советских войск во время Сталинградской битвы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского государственного университета, участниками форума станут более двухсот человек из тридцати регионов России. Они выступят с докладами на пленарных заседаниях и круглых столах, пообщаются с учёными-историками, общественными активистами, представителями органов власти и специалистами по патриотическому воспитанию молодёжи.

В рамках форума состоятся интерактивные выставки, на которых посетителям продемонстрируют вооружение и экипировку времён Великой Отечественной войны. Кроме того, для участников съезда организуют практические занятия по разработке и реализации инициатив в сфере изучения российской истории.