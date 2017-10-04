В музее ИЗО раскроют секрет создателя «Черного квадрата» Казимира Малевича

5 октября в 18:00 в Волгоградском музее изобразительных искусств им. Машкова расскажут о творце супрематизма — Казимире Малевиче.

Как сообщает ИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея ИЗО, ведущим традиционного «Диалога ведущего и публики» будет доктор философских наук, профессор кафедры философии ВолГУ Андрей Макаров. Ранее он уже рассказывал о творчестве Андрея Тарковского и талантливого художника Виктора Попкова, на этот раз речь пойдет о Казимире Малевиче - основоположнике супрематизма, педагоге, теоретике искусства и философе. Обсуждение в целом будет касаться истоков эстетики и идеологии авангарда.