В музее ИЗО раскроют секрет создателя «Черного квадрата» Казимира Малевича
Сегодня, 12:33ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Artwall.ru
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5 октября в 18:00 в Волгоградском музее изобразительных искусств им. Машкова расскажут о творце супрематизма — Казимире Малевиче.
Как сообщает ИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея ИЗО, ведущим традиционного «Диалога ведущего и публики» будет доктор философских наук, профессор кафедры философии ВолГУ Андрей Макаров. Ранее он уже рассказывал о творчестве Андрея Тарковского и талантливого художника Виктора Попкова, на этот раз речь пойдет о Казимире Малевиче - основоположнике супрематизма, педагоге, теоретике искусства и философе. Обсуждение в целом будет касаться истоков эстетики и идеологии авангарда.
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