Сегодня в Волгограде отмечают юбилей начала космической эры
В 12:00 в малом зале состоится встреча с участниками станции визуального наблюдения за полетом первых искусственных спутников Земли.
В 13:30 на площади перед планетария пройдет акция с участием волгоградских школьников, посвященная 60-летию начала космической эры.
В 14:00 в Звёздном зале планетария состоится встреча с лётчиком-космонавтом Российской Федерации Сергеем Авдеевым, в свое время установившим рекорд по пребыванию в космосе (747 суток) и совершившим 10 выходов в открытый космос продолжительностью 42 часа.
Как сообщили в пресс-службе планетария, весь день в фойе будет работать выставка моделей авиационной и космической техники, а также компьютерный имитатор полёта.
Завершат праздничный день вечерние наблюдения небесных объектов - с 19:00 до 22:00 в обсерватории планетария можно будет посмотреть на астрономические объекты и даже искусственные спутники Земли.
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