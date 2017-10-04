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Сегодня в Волгограде отмечают юбилей начала космической эры
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Сегодня в Волгограде отмечают юбилей начала космической эры

Сегодня, 10:13ОбществоНаталья ЖурбинаФото: fishki.net
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