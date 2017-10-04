Сегодня в Волгограде отмечают юбилей начала космической эры

4 октября 1957 года в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли. 60-летие этой даты в Волгограде отметят большой тематической программой, местом ее проведения будет планетарий.

В 12:00 в малом зале состоится встреча с участниками станции визуального наблюдения за полетом первых искусственных спутников Земли.

В 13:30 на площади перед планетария пройдет акция с участием волгоградских школьников, посвященная 60-летию начала космической эры.

В 14:00 в Звёздном зале планетария состоится встреча с лётчиком-космонавтом Российской Федерации Сергеем Авдеевым, в свое время установившим рекорд по пребыванию в космосе (747 суток) и совершившим 10 выходов в открытый космос продолжительностью 42 часа.

Как сообщили в пресс-службе планетария, весь день в фойе будет работать выставка моделей авиационной и космической техники, а также компьютерный имитатор полёта.